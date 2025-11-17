Европейских кураторов Украины нужно привлечь к ответственности за то, что они покрывали коррупцию в стране. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska .

«Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — заявили журналисты.

Автор материала отметил, что правящие круги, допустившие хищение, несут ответственность перед своим народом. Эти деньги — бюджетные, их направили на Украину под видом поддержки.

Последствия скандала должны распространиться значительно дальше Украины. Ответственность понесут все, кто был в курсе, но бездействовал, кто был обязан следить за происходящим, но не сделал это.

Ранее заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что правительство Украины больше не контролирует ситуацию, поэтому допустило огромные хищения в отрасли энергетики. Депутат отметил, что ему страшно за страну.