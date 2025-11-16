На Западе назвали слабой реакцию Зеленского на коррупционный скандал

FT: реакция Зеленского на коррупционный скандал была слишком медленной и слабой

Офис Владимира Зеленского отреагировал на крупнейший для его президентства коррупционный скандал слишком поздно и недостаточно решительно, написало Financial Times . Поводом стали обыски в элитных киевских квартирах, публикация фото сумок с наличностью и аудиозаписей, где обсуждается отмывание откатов от контрактов по защите энергоинфраструктуры — на фоне ежедневных веерных отключений.

По данным НАБУ и САП, поставщики «Энергоатома» платили 10–15% с каждого контракта. Следствие заявляет о тысячах часов перехватов. Главным фигурантом называют Тимура Миндича — давнего знакомого Зеленского и совладельца «Квартала 95», которого считают соорганизатором схемы. Он покинул Украину незадолго до следственных действий. В деле также фигурируют экс-вице-премьер Алексей Чернышов и глава Минюста Герман Галущенко (оба отрицают вину). Министр энергетики Светлана Гринчук напрямую к эпизодам не привязана.

После всплеска общественного возмущения Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук и ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена. Критики считают, что первые комментарии прозвучали слишком поздно, а решения — несоразмерны масштабу скандала. Власти объявили «всесторонний аудит» крупных госпредприятий ТЭК и ОПК, парламентская комиссия готовит вопросы силовикам о снижении коррупционных рисков в «Энергоатоме».

Политологи предупреждают: дальнейшие разоблачения могут ударить по окружению Зеленского. В условиях боевых действий элиты избегают прямых призывов к его отставке, но ждут более жестких шагов и персональной ответственности фигурантов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики.