Польша 17 ноября откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Белорусская сторона официально проинформирована об открытии двух польских пунктов пропуска — «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники» — 17 ноября. Таможенные органы Польши полностью готовы к возобновлению движения через эти пункты. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале .

«С 02:00 (по белорусскому времени) будут открыты польские пункты пропуска „Кузница-Белостоцкая“ и „Бобровники“, о чем официально уведомлена белорусская сторона. Соответствующее постановление подписал вчера министр внутренних дел и администрации Польши», — уточнил ГТК.

Через «Кузницу» смогут проезжать только легковые автомобили и велосипедисты, за исключением автобусов. Через «Бобровники» будут пропускать легковые машины, автобусы и грузовики из ЕС, стран-участников ЕЭП и Швейцарии.

Таможенные службы полностью готовы к открытию пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица» на границе с Беларусью. Все смены укомплектованы, инфраструктура модернизирована, а технические средства работают исправно.

«Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье», — добавили в пресс-службе.

Ранее Литва закрыла литовско-белорусскую границу до конца ноября, чтобы бороться с контрабандой. Притом страну разозлило, что после закрытия границ Белоруссия не пропустила ее грузовики. Застрявшие фуры переместили на спецстоянку. Теперь Литва теперь требует компенсации убытков от перевозчиков, чьи грузовики застряли в Белоруссии.