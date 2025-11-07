Литву разозлило, что после закрытия границ Белоруссия не пропустила ее грузовики

После одностороннего решения Литвы закрыть приграничные пункты автопропуска власти Белоруссии отказались выпустить успевшие въехать грузовики. На это пожаловался глава литовского МВД Миндгаус Баярунас, сообщило агентство BNS .

Он заявил, что грузовики могли бы вернуться в страну через КПП «Шальчининкай». Другие варианты не рассматривались.

«Такое предложение будет передано Белоруссии через представителя Государственной пограничной службы, офицера соответствующего ранга <…>. Однако Минск отказывается пропускать литовские грузовики через Белоруссию», — сказал он.

Ранее Литва в одностороннем порядке, невзирая на миллиардные издержки, до 1 декабря закрыла пункт пропуска «Мядининкай». Пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии сообщила, что к утру 6 ноября перед этим КПП находились 790 грузовиков.