Литва потребует с Белоруссии компенсацию за закрытые ею же границы

Литва хочет добиться компенсации части убытков, понесенных перевозчиками из-за блокировки их грузовиков на территории Белоруссии. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас.

«Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», — сказал он.

По словам политика, литовские власти намерены потребовать компенсацию с белорусской стороны за ущерб, понесенный грузоперевозчиками. Доброволскас попросил транспортные компании зафиксировать понесенные убытки, чтобы в последующем предъявить претензии документально.

По данным ассоциации Linava, за прошлую неделю простой обошелся компаниям примерно в пять миллионов евро. В настоящее время около пяти тысяч грузовиков литовских перевозчиков заблокированы в Белоруссии.

Литовские власти с 27 октября закрыли автотранспортную границу с республикой, аргументируя свое решение налетом метеозондов. Контрабандисты якобы переправляли на них сигареты. В ответ Белоруссия запретила движение грузовиков и тракторов, имеющих регистрацию в Литве.