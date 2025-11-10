Застрявшие в Белоруссии литовские фуры переместят на спецстоянку

Литовские фуры, застрявшие на территории Белоруссии после закрытия границы, отправят на специальную стоянку в районе КПП «Котловка». Об этом сообщил белорусский МИД .

В министерстве отметили, что из-за закрытия Литвой пунктов пропуска скопилось более 1,1 тысячи грузовиков. Чтобы обеспечить безопасность и сохранность машин, власти решили переместить их на специально оборудованные места. Дипломатическое ведомство уточнило, что большинство фур находились на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони».

Водители грузовиков смогут покинуть Белоруссию и уехать домой. Такую возможность предоставят до принятия Литвой решения о полном возобновлении работы пропускных пунктов.

«Готовы оказать необходимое содействие тем водителям, которые в силу тех или иных причин не могут покинуть территорию Белоруссии», — уточнили в МИД.

Ранее советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас заявил, что республика собирается потребовать с соседней страны компенсацию за закрытые ею же границы. Литовский политик добавил, что транспортные компании подсчитают понесенные убытки, чтобы документально предъявить Белоруссии претензию.