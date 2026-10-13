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    Полицейские в Польше задержали мужчину, призывавшего убить Туска

    Фото: РИА «Новости»

    В понедельник правоохранители в Польше задержали мужчину, призывавшего к убийству главы правительства республики Дональда Туска. Об этом сообщил сам Туск в соцсети Х.

    В воскресенье утром представитель МВД и администрации республики Каролина Галецкая заявила, что польские полицейские получили данные о готовящемся покушении на Туска, а также на вице-премьера, главу Минобороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка.

    «Мужчина, угрожавший покушением, задержан. Благодарю полицейских за быстрые и решительные действия», — написал Туск.

    Других подробностей политик не раскрыл. Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что задержанному 60 лет, его поймали в Нижней Силезии. Выяснилось, что мужчина состоит в «очень радикальных группах» и поддерживает в Сети контакты с людьми крайне радикальных взглядов.

    Ранее Израиль передал США разведданные, якобы доказывающие, что Иран готовит покушение на главу Белого дома Дональда Трампа.

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