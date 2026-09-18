Туск: ежемесячные потери ВСУ погибшими и ранеными достигли 27 тысяч человек

Украинская армия столкнулась с рекордными ежемесячными потерями. К этому привела новая стратегия России, как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме, политика процитировала местная газета Wydarzenia .

«Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а именно реактивные беспилотники, также означают гораздо большие потери для украинской стороны. <…> В последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 000», — подчеркнул Дональд Туск.

Туск назвал эти цифры абсолютным и «самым печальным рекордом» за все время конфликта. Он указал, что при сохранении такой динамики предстоящая зима станет для Украины катастрофической.

Новые БПЛА передвигаются на колоссальной скорости и на большой высоте. Туск признал, что эффективных способов противодействовать такому оружию сейчас практически ни у кого нет.

Ранее в российских силовых структурах ТАСС рассказали, что за время СВО Украина лишилась от одного до трех миллионов военных.