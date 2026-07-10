WSJ написала о подготовке Ираном покушения на Трампа и предрекла эскалацию

Израиль передал Соединенным Штатам разведданные, якобы доказывающие, что Иран готовит покушение на президента Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Издание уточнило, что получило сведения от источников, официальных заявлений по этой теме власти США или Израиля не делали. По мнению журналистов, в результате позиция Вашингтона по иранскому вопросу может стать более жесткой.

Спустя менее двух недель после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном американские военные вновь атаковали его территорию. Стороны обменялись несколькими ударами.

Трамп заявил, что режим прекращения огня перестал действовать. В МИД Ирана констатировали, что действия армии США и высказывания руководства страны являются грубым нарушением достигнутых соглашений.