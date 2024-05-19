Стала известна причина жесткой посадки вертолета с президентом Ирана | 360°

Мир 19 мая 2024, 17:37 Стала известна причина жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Глава МВД Ирана Вахиди назвал туман причиной жесткой посадки вертолета с Раиси РИА «Новости»

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Вертолет Ми-171, в котором летел президент Ирана Ибрагим Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за тумана. Таким мнением поделился глава местного МВД Ахмед Вахиди, сообщил телеканал Press TV.

«Спасательные команды пытаются найти район, где совершил жесткую посадку президентский вертолет», — уточнил министр.

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Вахиди пояснил, что сильный туман и непростой рельеф местности усугубляют работу спасателям, которые пытаются добраться к месту происшествия. Он выразил надежду на то, что специалисты найдут вертолет в короткие сроки.

До аварии президент Ирана Ибрагим Раиси общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в пограничном пункте двух стран, который находится на берегу реки Аракс. К поискам также подключились специалисты Красного Полумесяца, военные и сотрудники полиции.