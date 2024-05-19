Раиси остался жив после жесткой посадки вертолета | 360°

Важное 19 мая 2024, 16:34 Раиси остался жив после жесткой посадки вертолета Mash: президент Ирана Раиси выжил после аварии с вертолетом РИА «Новости»

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Президент Ирана Эбрахим Раиси выжил в ЧП с вертолетом, которое произошло 19 мая. Воздушное судно перевозило иранского лидера со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тегеран. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mehr, вертолет совершил жесткую посадку в Иране. К месту ЧП отправили спасательные отряды.

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«Из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку», — указал министр внутренних дел Ахмад Вахиди.

Вертолет совершил посадку в провинции Восточный Азербайджан — в сложной местности, где фиксируются неполадки со связью. ЧП произошло неподалеку от города Джульфа. По данным Al Jazeera, иранский лидер находился в одном из трех вертолетов, которые колонной летели в столицу.

В IRNA заявили, что спасательные отряды уже прибыли к месту происшествия и начали поисково-спасательную операцию.