Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане | 360°

Важное 19 мая 2024, 16:06 Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане IRIB: вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане РИА «Новости»

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Вертолет Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку в Азербайджане. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Журналисты уточнили, что до случившегося Раиси встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на берегу реки Аракс, где расположен пограничный пункт двух стран.

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На поиски вертолета президента Ирана брошены все силы, включая специалистов Красного Полумесяца, военных и полицейских.

Масштабную поисковую операцию осложняет туман.

Во Флориде в местном аэропорту недавно лайнер бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 задел крылом бизнес-джет. Сотрудники федерального управления гражданской авиации приступили к расследованию.