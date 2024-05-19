Спасатели нашли вертолет с Раиси | 360°

Важное 19 мая 2024, 17:18 Спасатели нашли вертолет с Раиси Tasnim: иранские спасатели обнаружили вертолет с Раиси около села Узи РИА «Новости»

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Спасательные группы нашли в районе села Узи вертолет с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Воздушное судно совершило жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщило издание Tasnim.

Место ЧП находится в лесах Арасбарана — горном районе в провинции Восточный Азербайджан.

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«Район, где произошла авария, является одним из труднодоступных мест, и спасательные силы столкнулись с проблемами», — указали в агентстве.

Издание также опубликовало фотографию с места ЧП. На кадрах видно, что репортер находится посреди густого тумана, на фоне можно разглядеть множество автобусов и кареты скорой помощи.

Ранее телеканал IRIB сообщил, что вертолет направлялся в Тегеран из пограничного пункта на берегу реки Аракс на границе с Азербайджаном. Поиски лидера Ирана вели спасатели, военные и представители Красного Полумесяца.