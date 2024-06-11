Пограничники Молдавии надорвали у «неблагонадежных» сограждан паспорта

Пограничники в аэропорту Кишинева задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдавии, кого они считают неблагонадежными», — сообщила она.
Ранее в аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу. Политика не отпускали около трех часов, якобы у него нашли запрещенные предметы.
Также была попытка задержать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул после возвращения из России. Ее хотели допросить, но передумали.
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