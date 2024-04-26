Главу Гагаузии Гуцул попытались задержать в аэропорту Кишинева | 360°

Мир 26 апреля 2024, 23:17 Главу Гагаузии Гуцул попытались задержать в аэропорту Кишинева Гуцул заявила о неудачной попытке задержания в аэропорту Кишинева РИА «Новости»

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии делают все, для того, чтобы задержать ее. В пятницу политика около часа не выпускали из аэропорта Кишинева после возвращения из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гуцул прилетела в Кишинев из России в пятницу, 26 апреля. В аэропорту ее ожидали сторонники. После прилета главы Гагаузии в здании аэровокзала объявили эвакуацию и попытались вывести встречающих из зала ожидания.

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Позже Евгения Гуцул вышла к сторонникам и сообщила, что полицейские не выпускали ее больше часа, хотели допросить, но передумали.

«Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить», — заявила политик.

Политик добавила, что в здании аэропорта остались члены правительства Гагаузии, полиция составляет на них протоколы. Гуцул вызвала для задержанных адвокатов.

Ранее молдавская полиция провела обыски у 150 сторонников оппозиционного блока «Победа» в аэропорту Кишинева. У них изъяли деньги и мобильные телефоны. Активисты возвращались со съезда молдавской оппозиции в Москве.