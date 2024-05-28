Лидера оппозиционной молдавской партии задержали в аэропорту Кишинева

Лидера оппозиционной партии «Шанс» в Молдавии Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил источник «Известий».
По данным журналистов, политика не выпускают из воздушной гавани уже около трех часов. Как заявил офицер пограничной полиции в беседе с женой Лунгу, у мужчины якобы нашли запрещенные предметы.
Ранее лидера оппозиционной партии бывшего грузинского президента «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах.
В СМИ появилась фотография политика. На его лице были кровавые следы, а глаз сильно отек. По предварительной информации, Хабеишвили избили. В итоге его госпитализировали.
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