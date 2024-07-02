Почти 200 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции
Le Monde: 195 человек сняли свои кандидатуры с досрочных выборов во Франции
Представители левых сил сняли свои кандидатуры со второго тура парламентских выборов во Франции. Из предвыборной гонки вышли 195 человек, сообщила газета Le Monde.
Первый тур завершился победой правого движения «Национальное объединение». Чтобы саботировать его победу во втором туре, представители других партий и коалиций начали отзывать свои кандидатуры. К полудню это сделали 195 политиков, в том числе 124 левых и 69 представителей президентского лагеря.
Срок подачи заявок стек 2 июля в 18:00. Для реализации задумки не хватало еще 104 отказников.
На выборах 2024 года насчитали 306 треугольников и три четырехугольника, при которых в одном округе схлестнулись бы представители трех или четырех партий. Отказ от участия в выборах людей, занявших третье место, позволит передать их голоса получившим второе место кандидатам и заблокировать правых.
«Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре набрало 33,4% голосов. Политолог Норат Аджамян допустил проведение досрочных президентских выборов.