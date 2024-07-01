Макрон заигрался сам с собой. Будут ли во Франции досрочные выборы президента?

После первого тура выборов в парламент Франции партия президента Эммануэля Макрона потеряла позиции — в лидеры выбилось «Национальное объединение». Не исключено, что пост премьер-министра займет представитель оппозиции. Политолог Норат Аджамян на стриме 360.ru оценил обстановку в стране, охваченной протестами, и вероятность проведения досрочных выборов главы государства.

«Пока речи не идет о том, что будут объявлены досрочные президентские выборы. Но, если внутриполитическая ситуация начнет усугубляться, это тоже не исключено. И в этом отношении, действительно, Макрон в некоторой степени заигрался с самим собой, с тем, что больший акцент сделал на внешнюю политику», — подчеркнул он.

Происходящее во Франции Аджамян связал с положением дел на мировой арене: французов вытеснили из некоторых регионов Африки, идет противостояние на заморских территориях страны — в Новой Каледонии, никуда не исчезли внутренние проблемы.

«Пенсионная реформа, проблемы в экономике, на заморской территории, уменьшение влияния Франции в Африке, усиление напряжения в отношениях с Россией — все это тяжелым грузом ложится на Макрона, ту политическую силу, которая отстаивает сегодня в том числе интересы самого президента Франции. И результаты налицо, мы увидели их в первом туре, все зависит от второго», — заключил собеседник 360.ru.