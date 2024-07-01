В Кремле заявили, что следят за парламентскими выборами во Франции

Песков заявил, что парламентские выборы во Франции отражают тенденции в Европе

Кремль внимательно следит за результатами парламентских выборов во Франции. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции», — заявил официальный представитель Кремля.

Он предложил дождаться результатов второго тура выборов, но отметил, что предпочтения французских избирателей в целом стали ясны.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» над коалицией Эммануэля Макрона.

По мнению сотрудника института Европы РАН Сергея Федорова, коалиция Макрона не позволит Ле Пен назначить своего премьер-министра.