На Украине встревожились из-за фиаско Макрона

Украинские власти встревожила победа правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и фиаско коалиции действующего президента Эммануэля Макрона по итогам первого тура парламентских выборов во Франции. Об этом сообщило польское издание Gazeta.pl .

«Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте», — заявили в материале.

Дело в том, что любой пакет военной помощи Украине должен быть одобрен на правительственном уровне.

Кроме того, украинцы обеспокоены усилением позиций Марин Ле Пен, не скрывающей своих симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину. Именно она выступала против инициативы Макрона об отправке западных инструкторов на Украину. Победа правых также поставит крест на поставках ВСУ ракет французского производства.

Ранее политолог Норат Аджамян высказался о вероятности проведения досрочных президентских выборов во Франции, отметив, что подобное развитие событий станет возможным в случае усугубление внутриполитической ситуации в стране. По его словам, Макрон заигрался, больше внимания уделяя внешней политике.