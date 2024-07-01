«Национальное объединение» победило в первом туре выборов во Франции
La Parisien: «Национальное объединение» и союзники набрали 33,4% голосов
Правое движение Марин Ле Пен «Национальное объединение» и его союзники в первом туре парламентских выборов получили 33,4% голосов. Явка превысила 66%, сообщила газета La Parisien.
Ночью 1 июля Министерство внутренних дел Франции огласило результаты голосования. По итогам первого тура выборов «Национальное объединение» и его союзники получили 33,4% голосов, «Новый народный фронт» — 27,98%, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона — 20,76% голосов.
Явка составила 66,71% и стала рекордной с 2002 года. Недействительными признали 0,82% голосов. Второй тур пройдет в следующее воскресенье, 7 июля.
Итоги внеочередных выборов во Франции и дебатов в США показали, что жители стран Запада выступили за национально ориентированную политику. Председатель Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал поражение Консервативной партии на предстоящих выборах в Великобритании.