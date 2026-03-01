«По всему региону». В США запаниковали из-за оружейных систем Ирана

CNN: Иран может ударить дронами и ракетами по всему Ближнему Востоку

Системы вооружения Ирана способны ударить по всему региону. Об этом сообщил телеканал CNN .

«У Ирана есть тысячи ракет и дронов, способных наносить удары по всему региону», — говорится в материале.

Удары уже последовали. В ОАЭ из-за ударов иранских беспилотников повреждения получили терминал международного аэропорта Дубая и один из причалов крупнейшего порта страны Джебаль-Али. При атаке Ирана на терминал авиагавани Заид в Абу-Даи один человек погиб и еще семеро пострадали.

Элитное подразделение иранских вооруженных сил — Корпус стражей исламской революции — в ответ на вооруженное нападение США и Израиля атаковал американские базы на Ближнем Востоке. Иранский беспилотник ударил по штабу Пятого флота американцев в Бахрейне. В Кувейте иранцы атаковали базу ВМС США.