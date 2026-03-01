Один человек погиб при иранской атаке на аэропорт Абу-Даби

При атаке на терминал Международного аэропорта Заид в Абу-Даби погиб человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщило управление аэровокзалов региона в соцсети X .

Ведомство уточнило, что в результате удара по авиагавани погиб гражданин одной из стран Азии. Семь человек пострадали. Другие детали произошедшего не уточнили, сославшись на поэтапное предоставление информации.

Представители обслуживающей компании призвали общественность не распространять слухи и доверять только официальным и проверенным источникам.

Ранее иранский беспилотник атаковал терминал международного аэропорта Дубая, пострадали четыре человека. Большинство людей организованно вывели на улицу.