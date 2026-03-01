Иран атаковал базу ВМС США в Кувейте

Иран ударил 4 баллистическими ракетами и 12 дронами по базе ВМС США в Кувейте

Иранские военные ударили по американской базе военно-морских сил в Кувейте. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, сообщило агентство Tasnim .

В ходе пятой волны операции «Правдивое обещание — 4» иранские военные атаковали военную базу, запустив четыре баллистические ракеты и 12 беспилотников. Также были поражены американские военные корабли в районе Индийского океана ракетами «Кадр-380». Первый пораженный корабль перевозил боеприпасы для кораблей США.

«Еще один военный корабль США, перевозивший топливо для американских кораблей в Индийском океане, также был поражен иранскими ракетами», — уточнили в корпусе стражей.

Ранее в КСИР сообщили о поражении боевого вспомогательного корабля США, оснащенного крылатыми ракетами Maritime Strike Tomahawk.