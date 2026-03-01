Пожар начался в одном из крупнейших портов ОАЭ

В ОАЭ на одном из причалов порта Джебель-Али возник пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Дубая.

«Компетентные органы Дубая сообщили, что после работы системы ПВО упавшие осколки стали причиной возгорания на одном из причалов порта Джебель-Али. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее иранский беспилотник взорвался рядом с одним из терминалов международного аэропорта Дубая, пострадали несколько человек.

До этого в результате атаки иранского дрона получил повреждения отель Бурдж-аль-Араб. В результате удара загорелась стекловолоконная балка и огнем занялся участок с первого по шестой этаж.

Дубайские власти ранее призывали туристов и горожан срочно искать убежища, возможны ракетные атаки.