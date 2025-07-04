Песков рассказал, что Путин сообщил Трампу о переговорах

Президент Владимир Путин во время телефонного диалога с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия ждет согласования дат третьего этапа переговоров с Украиной. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров», — уточнил пресс-секретарь президента.

Переговоры Трампа и Путина прошли 3 июля — лидеры стран говорили почти час. Они обсудили ситуацию на Ближнем востоке и вопросы урегулирования конфликта.

После разговора американский президент заявил, что часть беседы об Украине ему не понравилась. Глава Белого дома не заметил продвижения к прекращению огня. Также Трамп пришел к выводу, что конфликт не закончится в ближайшее время.

Россия же ответила на это, что заинтересована в достижении целей СВО дипломатическим путем. Как отметил Песков, власти очень внимательно изучают все заявления президента США.