Песков рассказал, что Путин сообщил Трампу о переговорах
Песков: Путин сообщил Трампу, что ждет согласования дат 3-го раунда переговоров
Президент Владимир Путин во время телефонного диалога с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия ждет согласования дат третьего этапа переговоров с Украиной. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров», — уточнил пресс-секретарь президента.
Переговоры Трампа и Путина прошли 3 июля — лидеры стран говорили почти час. Они обсудили ситуацию на Ближнем востоке и вопросы урегулирования конфликта.
После разговора американский президент заявил, что часть беседы об Украине ему не понравилась. Глава Белого дома не заметил продвижения к прекращению огня. Также Трамп пришел к выводу, что конфликт не закончится в ближайшее время.
Россия же ответила на это, что заинтересована в достижении целей СВО дипломатическим путем. Как отметил Песков, власти очень внимательно изучают все заявления президента США.