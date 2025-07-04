Трамп заявил по итогам беседы с Путиным, что прогресса в украинском вопросе нет

Президент США Дональд Трамп по итогам беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о своем неудовлетворении ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен [ситуацией]», — заявил американский лидер.

Он считает, что прогресса в урегулировании украинского кризиса нет.

Трамп и Путин проговорили по телефону почти час, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Российский лидер в ходе беседы также напомнил главе Белого дома, что Россия сыграла важную роль в становлении американской государственности.

До разговора с Трампом российский лидер участвовал в форуме «Сильные идеи для нового времени», но покинул заседание до его окончания. Как пошутил Путин, «неловко заставлять себя ждать, обидится еще».