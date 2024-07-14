Песков прочитал рассекреченные документы о переговорах с НАТО

Песков заявил, что читал рассекреченные архивы о переговорах с НАТО в 1990-е

Фото: РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков читал опубликованные рассекреченные архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я даже читал еще записи бесед, о которых давно, лет шесть или семь назад, говорил Путин — что нам обещали, о чем шла речь и что получилось в итоге», — сказал Песков.

Сейчас Североатлантический альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для России. Блок прямо показывает свою недоброжелательность.

По мнению Путина, Россия и США находятся в стадии острой конфронтации. Пока нет даже предпосылок для выхода из этой спирали. Однако через время лучшим дипломатам придется разгребать «авгиевы конюшни» в отношениях двух стран.

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте