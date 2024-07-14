Песков: Россия и США находятся в стадии конфронтации, предпосылок для выхода нет

Россия и США находятся в стадии острой конфронтации. Такое заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил: настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать «авгиевы конюшни» в отношениях России и Соединенных штатов.

Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет, добавил пресс-секретарь. НАТО упорно демонстрирует решимость оставаться врагом РФ.

Ранее Песков заявил, что России хватает потенциала, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты. Эксперты также отмечали, что США сильно отстают в ядерном тактико-оперативном плане от российской стороны.