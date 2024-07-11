Дмитрий Песков предупредил о приближении НАТО к границам РФ

Песков: инфраструктура НАТО постоянно приближается к России через Европу

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Североатлантический альянс продолжает расширение в сторону российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Мы видим, что военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ», — заявил Песков.

Доказательством этому служит то, что НАТО создает логистические хабы в причерноморских городах, чтобы открыть дополнительные точки в Европе, добавил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, альянс активно работает над тем, чтобы нанести нашей стране «стратегическое поражение».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо добиться исчезновения Украины и альянса. Так он отреагировал на декларацию НАТО, озвученную по результатам саммита в Вашингтоне.

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