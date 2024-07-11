Дмитрий Песков предупредил о приближении НАТО к границам РФ

Североатлантический альянс продолжает расширение в сторону российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

«Мы видим, что военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ», — заявил Песков.

Доказательством этому служит то, что НАТО создает логистические хабы в причерноморских городах, чтобы открыть дополнительные точки в Европе, добавил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, альянс активно работает над тем, чтобы нанести нашей стране «стратегическое поражение».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо добиться исчезновения Украины и альянса. Так он отреагировал на декларацию НАТО, озвученную по результатам саммита в Вашингтоне.