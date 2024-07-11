Политолог Светов: на саммите НАТО пытались продемонстрировать главенство над миром

Политолог Юрий Светов прокомментировал тезисы совместной декларации стран НАТО по итогам саммита в Вашингтоне. Альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку РФ, сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению эксперта, в документе и на самой встрече отражены попытки НАТО продемонстрировать главенство над другими государствами.

«Есть еще более умилительная вторая часть этого заявления, в которой они объявляют о том, что будут вооружать Украину, будут во всем мире устанавливать свои порядки, разбираться с Китаем и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Они только требуют», — высказался Светов.

Он также отметил, что основные пункты декларации показывают «истерическую реакцию» организации на те контакты, которые имеет президент России Владимир Путин.