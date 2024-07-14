НАТО решил остаться врагом России
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими России
Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне продемонстрировал свою решимость оставаться врагом для России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
НАТО напрямую позиционирует свою недоброжелательность по отношению к России и не «склонен к гибкости» в вопросе членства Украины в блоке, указал он. По его словам, альянс находится в острой конфронтации с Россией и предпосылок для выхода из этой ситуации пока не видно.
«Как угрожающие для нас», — ответил Песков на вопрос о том, как он воспринимает результаты саммита.
Ранее представитель Кремля указал на недопустимость оскорбительных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Он подчеркнул, что скандальные заявления не красят американского лидера.