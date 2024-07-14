НАТО решил остаться врагом России

Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими России

Thomas Trutschel/Photothek Media Lab
Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне продемонстрировал свою решимость оставаться врагом для России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

НАТО напрямую позиционирует свою недоброжелательность по отношению к России и не «склонен к гибкости» в вопросе членства Украины в блоке, указал он. По его словам, альянс находится в острой конфронтации с Россией и предпосылок для выхода из этой ситуации пока не видно.

«Как угрожающие для нас», — ответил Песков на вопрос о том, как он воспринимает результаты саммита.

Ранее представитель Кремля указал на недопустимость оскорбительных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Он подчеркнул, что скандальные заявления не красят американского лидера.

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

«Порвать связь с реальностью». Эскалация на границе с Белоруссией может погубить Зеленского

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте