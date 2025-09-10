Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с БПЛА в Польше

Вопросы насчет дронов над территорией Польши необходимо задавать Минобороны России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«В данном случае мы не хотели бы никак это комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива Минобороны», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не могла ли ситуация с беспилотниками быть провокацией.

Польский премьер-министр Дональд Туск 10 сентября заявил, что над территорией страны сбили дроны, и назвал их российскими, но ничем не доказал свои слова.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отмечал, что проникшие в воздушное пространство Польши беспилотники летели со стороны Украины.

Политолог Вадим Сипров в разговоре с 360.ru назвал произошедшее очередной провокацией украинской стороны.