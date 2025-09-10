Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с БПЛА в Польше
Вопросы насчет дронов над территорией Польши необходимо задавать Минобороны России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«В данном случае мы не хотели бы никак это комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива Минобороны», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, не могла ли ситуация с беспилотниками быть провокацией.
Польский премьер-министр Дональд Туск 10 сентября заявил, что над территорией страны сбили дроны, и назвал их российскими, но ничем не доказал свои слова.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отмечал, что проникшие в воздушное пространство Польши беспилотники летели со стороны Украины.
Политолог Вадим Сипров в разговоре с 360.ru назвал произошедшее очередной провокацией украинской стороны.