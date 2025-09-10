«Перед нами провокация». Кому выгодна шумиха вокруг дронов в Польше

Украинское руководство пытается сделать все возможное, чтобы втянуть Польшу в конфликт с Россией, и не гнушается идти на провокации. Об этом 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

Сипров выразил уверенность, что на запуск БПЛА Украину подтолкнул отказ европейских стран отправлять в республику военный контингент.

«Перед нами провокация. Пожалуй, не первая и не вторая», — уточнил он.

Эксперт предположил, что дроны, которые сбили на польской территории, запустили украинские военные в попытке имитировать действия ВС России.

Это, скорее всего, не кончится ничем. Сейчас позиция Польши, особенно в связи с последними событиями политических перестановок в Варшаве, будет меняться и переориентируется на Вашингтон.

Собеседник 360.ru объяснил, что в ближайшее время Белый дом будет в меньшей степени поддерживать Украину.

Он не исключил, что провокация с БПЛА может привести к обратному эффекту — испортит украинско-польские отношения. Если США прикажут, Польша пойдет на крайние меры: перекроет республике военную логистику, закроет с ней границу, подчеркнул Сипров.

«Это могут быть торговые ограничения, это может быть изменение позиции по отношению к Украине на уровне Евросоюза», — добавил он.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября беспилотники нарушили воздушное пространство страны. В связи с пролетом БПЛА в республике провели экстренное заседание по безопасности.