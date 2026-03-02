Дэн Кейн: первый удар по Ирану в ходе военной операции нанес Израиль

Израиль первым атаковал Иран в рамках продолжающейся военной операции, опираясь на разведывательные данные, предоставленные американской стороной. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Это была атака, осуществленная при свете дня, основанная на инициирующем событии, осуществленном Армией обороны Израиля при поддержке разведывательного сообщества США», — сказал он на пресс-конференции в Пентагоне, которую транслировал транслировал Fox News.

Кейн добавил, что в первом этапе операции участвовало свыше ста самолетов.

Ранее ЦАХАЛ начала новую серию атак по правительственным зданиям в центре Тегерана. США и Израиль нанесли удары по центру дипломатической полиции в Тегеране. Из-за бомбежек частично пострадал офис RT.

Россия призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке перейти к переговорам. В пресс-службе МИД посоветовали отказаться от силовых методов.