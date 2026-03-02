Израиль заявил о новых атаках по военным целям в Тегеране

Армия обороны Израиля начала новую серию авиаударов по правительственным зданиям в центре Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжает наносить крупномасштабные удары по целям иранского террористического режима в Тегеране», — указано в заявлении.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир 2 марта утвердил планы продолжения антииранской операции.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. Американский президент, выступая перед нацией, объяснил действия «иссякшим терпением» из-за отказа Тегерана от ядерных амбиций.

Ранее ЦАХАЛ рассказал о ликвидации высокопоставленных представителей Министерства разведки Ирана во время операции «Рычащий лев». Погибли замминистра по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди и глава разведуправления Джалал Фур Хоссейн.