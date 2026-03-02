США и Израиль атаковали центр дипломатической полиции в Тегеране

США и Израиль нанесли удары по центру дипломатической полиции в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim .

«Целью ракетного удара США и сионистского режима стал центр дипломатической полиции в районе площади Фирдуоси», — написали журналисты.

Недалеко от этой площади находится российское посольство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто из сотрудников дипведомства не пострадал, ее процитировал ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия постоянно находится в контакте с Ираном и другими сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные начали новую серию авиаударов по правительственным зданиям в центре Тегерана. ВС США применили во время атак на Иран новейшие тактические боеприпасы. Они способны достигать целей, находящихся в 500 километрах от места запуска.