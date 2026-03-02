Россия призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке перейти к переговорам

Российская сторона считает, что вовлеченным в конфликт на Ближнем Востоке государствам следует отказаться от силовых методов и перейти к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что президент Владимир Путин провел 2 марта телефонные переговоры с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Лидеры обсудили операцию США и Израиля против Ирана, а также связанные с этим события в регионе.

«С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу», — отметили в пресс-службе.

Президент ОАЭ рассказал, что иранские удары затронули его страну и создали угрозу мирным жителям. Путин выразил готовность выйти на связь с Ираном и оказать возможное содействие для стабилизации общей обстановки в ближневосточном регионе. Президенты условились оставаться в плотном контакте.