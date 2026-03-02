Из-за ударов по Ирану частично пострадал офис RT

Удар Израиля полностью разрушил здание рядом с офисом RT в Иране. Об этом сообщил журналист телеканала Хами Хамеди.

Он отметил, что объект находится прямо у его места работы. Офис тоже получил повреждения.

«Вы можете слышать запах газа в районе. Возможно, произойдет взрыв», — уточнил глава бюро RT в Иране.

Ранее Израиль и США начали проводить военную операцию против Ирана. ЦАХАЛ 2 марта ударил по центру дипломатической полиции в Тегеране около площади Фирдуоси, где также располагается российское посольство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку и отметила, что дипломаты не пострадали.

Армия обороны Израиля сообщила, что продолжает наносить крупномасштабные удары по целям, в том числе по правительственным зданиям в иранской столице.

Американский президент Дональд Трамп объяснил, что Белый дом решился на военную операцию, потому что терпение США иссякло из-за отказа Исламской Республики от ядерных амбиций.