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    Первый случай смерти человека от вируса Шамонда зафиксировали во Франции

    Kevin.B
    Фото: Kevin.B/Википедия

    Во Франции документально подтвердили первый в истории случай смерти человека после заражения вирусом Шамонда. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

    Пациент с тяжелым иммунодефицитом скончался в начале октября в больнице Лиона, где проходил лечение от другого серьезного заболевания.

    «Клинические, эпидемиологические и биологические исследования продолжаются», — отметили в правительстве.

    Ранее специалисты считали, что вирус Шамонда не способен заражать людей. Обстоятельства заражения и возможные факторы, которые могли ему способствовать, предстоит установить в ходе продолжающегося расследования.

    При этом французские власти подчеркнули, что выявленный случай не свидетельствует об угрозе для населения. По их оценке, вирус не представляет опасности для общества.

    Ранее вирусолог предупредил о риске массового распространения оспы обезьян.

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