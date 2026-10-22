Первый случай смерти человека от вируса Шамонда зафиксировали во Франции

Во Франции документально подтвердили первый в истории случай смерти человека после заражения вирусом Шамонда. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Пациент с тяжелым иммунодефицитом скончался в начале октября в больнице Лиона, где проходил лечение от другого серьезного заболевания.

«Клинические, эпидемиологические и биологические исследования продолжаются», — отметили в правительстве.

Ранее специалисты считали, что вирус Шамонда не способен заражать людей. Обстоятельства заражения и возможные факторы, которые могли ему способствовать, предстоит установить в ходе продолжающегося расследования.

При этом французские власти подчеркнули, что выявленный случай не свидетельствует об угрозе для населения. По их оценке, вирус не представляет опасности для общества.

Ранее вирусолог предупредил о риске массового распространения оспы обезьян.