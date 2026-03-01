Перепалка постпредов Ирана и США произошла на экстренном заседании Совбеза ООН

На экстренном заседании Совбеза ООН произошла перепалка между постпредами Ирана Амиром Саид Иравани и США Майком Уолтцом. Представитель республики призвал коллегу вести себя вежливее, сообщило РИА «Новости» .

Уолтц заявил, что иранские власти пытались совершить покушение на президента США Дональда Трампа. По его словам, это одна из причин, по котором американская армия совместно с ЦАХАЛ начала операцию в Иране.

«У меня есть только одно замечание. Я советую представителю Соединенных Штатов быть вежливым. Так будет лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете», — ответил на это Иривани.

На это американский постпред вновь попросил слово. Включив микрофон, он заявил лишь, что не станет удостаивать Иривани ответом.

На экстренном заседании Совбеза ООН выступили сначала США, затем Иран и Израиль, сообщил телеканал CNN. Иривани заявил, что упомянутые американской стороной оправдания атак на Тегеран безосновательны и не имеют силы в соответствии с международным правом. Призывы к превентивному удару, по мнению дипломата, не могут легитимизировать агрессию. Он заявил, что Иран воспользуется правом на самооборону.

Ранее Трамп сообщил о двух вариантах проведения иранской операции. В то же время его европейские союзники заявили, что до сих пор не знают о планах США после смены власти в Иране.