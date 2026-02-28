Пентагон дал атаке на Иран название «Эпическая ярость»

Американские военные присвоили атаке на Иран название «Эпическая ярость». Об этом сообщили в Пентагоне .

Утром 28 февраля ЦАХАЛ объявил о превентивном ударе по Ирану, США подтвердили свое участие. По данным Минобороны Израиля, операцию готовили несколько месяцев, дату выбрали за пару недель до события.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран отверг возможность отказа от ядерных амбиций, из-за чего подвергся атаке. Ожидают, что удары будут наносить несколько дней.

Израильские СМИ сообщили о гибели главкома армии Ирана Амира Хатами, но официального подтверждения пока нет. Президент Масуд Пезешкиан, по имеющимся данным, не пострадал. Иранские источники сообщили о трех взрывах в Тегеране, пострадали мирные жители.

Иран пообещал сокрушительный ответ. Напряженность в регионе резко возросла, Израиль ввел чрезвычайное положение и привел силы в повышенную готовность.