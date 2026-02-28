Иран пообещал сокрушительный ответ на удары США и Израиля

Иран готовит ответные меры на удары, которые США и Израиль нанесли по объектам в республике. Ответ будет сокрушительным, заявил Reuters иранский чиновник.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе ЦАХАЛ по Ирану и ввел чрезвычайное положение. США подтвердили свое участие. По данным израильского Минобороны, атаку готовили несколько месяцев, дату выбрали за недели до события — операцию тщательно спланировали.

Иранские СМИ сообщили о трех взрывах в Тегеране — в районе Университетской улицы и Джомхури. По неподтвержденным данным, целями стали президентский комплекс и дома лидеров.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. По его словам, она нужна для устранения угрозы с иранской стороны и защиты американского народа.