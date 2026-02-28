Трамп заявил о двух сценариях развития конфликта с Ираном

Трамп: Иран не хотел договариваться, теперь есть два варианта развития событий

Вариантов развития событий в конфликте США и Ирана может быть несколько: от долгосрочного продолжения кампании до ее завершения в ближайшие дни. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью израильскому Channel 12 .

Трамп отметил, что Иран неоднократно был близок к заключению сделки, но затем отступал, из‑за чего у него сложилось впечатление, что страна на самом деле и не хотела договариваться. По его словам, без июньского удара — операции «Полуночный молот» — у Ирана уже было бы ядерное оружие.

Кроме того, президент США рассказал, что поручил своей команде составить перечень атак, которые Иран совершал за последние 25 лет.

«Каждый месяц они делали что-то плохое — взрывали что-то и убивали кого-то», — пришел к выводу Трамп.

Говоря о контактах с израильской стороной, он описал хорошее взаимодействие с премьер‑министром страны Биньямином Нетаньяху и отметил, что они на одной волне.

Трамп добавил, что рассматривает два основных подхода к кампании в Иране: продолжить боевые действия и взять под контроль все, либо завершить ее в течение нескольких дней и предостеречь страну от попыток восстановления. На это, по его мнению, уйдут годы.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал военную операцию США против Ирана. Он заявил, что при планировании руководство надеялось, что страна просто падет, но оно просчиталось.