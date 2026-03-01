План по Ирану знал лишь Пентагон. Союзники США в панике из-за неизвестности

США спланировали операцию по свержению власти в Иране, но, вероятно, не решили, что делать дальше. Союзники из Европы обеспокоены тем, что даже Белому дому неизвестна стратегия президента Дональда Трампа и Пентагона, сообщил высокопоставленный британский чиновник газете The Washington Post .

«По всей видимости, сейчас речь идет о смене режима, и вопрос в том, что они намерены делать после этого. Возможно, у них есть ответ, но пока неясно, так ли это», — сказал он.

Европейских дипломатов волнует, в частности, готовы ли США к длительной военной кампании для уничтожения Корпуса стражей исламской революции Ирана и можно ли считать изгнанного сына бывшего шаха Реза Пахлави претендентом на пост лидера Ирана. Кроме того, неясно, может ли республика расколоться на суннитские, курдские, белуджские и другие этнические фракции.

Высокопоставленный сотрудник немецкой службы безопасности подтвердил опасения. Он тоже усомнился в том, что у Белого дома есть план смены иранского режима на новый, а не просто свержения старого.

«На данный момент это чисто миссия Пентагона. Создается впечатление, что многие сотрудники Госдепартамента не в курсе дела», — заявил инсайдер из Германии.

Совместная операция США и Израиля началась 28 февраля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждало, что целью ударов стали средства ПВО, военные аэродромы, объекты командования и контроля КСИР.