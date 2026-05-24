Сегодня 05:01 Зеленые шары и шокированный разведчик. Что вошло во второе НЛО-досье Пентагона 0 0 0 Фото: Usaf/U.S. Air/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Интересное

Пентагон опубликовал вторую порцию рассекреченных документов об НЛО. Среди материалов как служебные отчеты о сбитых над США китайских аэростатах, так и свидетельства по-настоящему необъяснимых явлений. 360.ru собрал самые любопытные из них.

Рассекреченные свидетельства об НЛО То, что могло стать сенсацией века, оказалось кипой отчетов американских военных об объектах в небе, которые не удалось идентифицировать. На специальном сайте Минобороны США опубликовало шесть PDF-файлов, семь аудиозаписей и 51 видео за период с 1949 года по конец 2025 года.

В досье включили показания очевидцев о шарах, дисках и огненных шарах, записи с камер истребителей, показания астронавтов и разведчиков. Источниками информации указаны НАСА, ЦРУ, Министерство энергетики, Пентагон, Управление национальной разведки и национальных лабораторий. Профессор естественных наук, глава Института теории и вычислений при Центре астрофизики в Гарвардском университете Ави Леб в своем блоге допустил, что рассекреченные документы могут свидетельствовать о существовании внеземной жизни.

Если они реальны, а не являются подделкой, возможны две интерпретации: либо это известные объекты, созданные человеком или природой, либо это объекты, не созданные человеком. В любом случае, этот вопрос имеет огромное значение для национальной безопасности или для фундаментальной науки. Ави Леб Гарвардский астроном

Публикация состоялась через две недели после того, как Пентагон загрузил первую часть рассекреченных документов. Президент США Дональд Трамп поручил сделать это для повышения прозрачности работы правительства. Участники миссии «Аполлон-12» видели полосы света В архивах Пентагона содержалась аудиозапись медицинского инструктажа членов экипажа миссии «Аполлон-12». Командир Чарльз Конрад, пилот командного модуля Ричарда Гордон и пилот лунного модуля Алана Бин рассказали о неких светлых линиях, появлявшихся в темноте. Вопрошавший называл их корональными разрядами.

«Они заметили их, когда бодрствовали ночью, космический корабль был темным, и они думали, что [источники] находятся внутри космического корабля», — рассказал один из участников полета на Луну. По его словам, лучи видел не отдельный человек, об этом явлении знали многие. Впервые столкнувшись с ним один из астронавтов принял светлые полосы за разряд электричества. Астронавты сошлись на том, что заметить их можно только одним глазом, исключительно при засыпании, причем физически лицо могло быть накрыто черной материей, то есть лучи исходили как бы изнутри.

Мне казалось, что у меня они всегда были примерно в одном и том же месте. И у меня они были горизонтальными. Горизонтальные полосы всегда, если я знал, куда смотрю, казались немного выше центра. И мне всегда казалось, что они идут справа налево. Участник миссии «Аполлон-12»

Разряды, по его словам, всегда находились ближе к центру. Они напоминали астронавту точечный свет, как будто кто-то светит фонариком. Похожее явление описывал пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин. Специалисты НАСА долгие годы искали разгадку в воздействии космических лучей на сетчатку человеческого глаза. Впоследствии они согласились с тем, что внешнее воздействие было не причем, светлые полосы «создавались» в теле астронавта.

Более предметное объяснение дал Леб, комментируя показания Олдрина в рассекреченной 8 мая партии документов. По его мнению, появление этих полос связано с космическими лучами или микрометеоритами. «Прохождение космических лучей через глазное яблоко может возбуждать палочки и колбочки в сетчатке или генерировать слабую вспышку света, отчасти в результате известного эффекта черенковского излучения», — сказал он. Светящиеся шары над военным полигоном В один из документов вошли показания высокопоставленного разведчика о вертолетной миссии в конце 2025 года. Офицеры следили за НЛО на американском военном полигоне.

Мужчина входил в группу, расследовавшую данные о громких ударах в горах на полигоне, которые совпали с сообщениями о странных летающих объектах в том же месте в течение нескольких ночей. Когда стемнело, наземная группа сообщила по радио, что нечто поднялось с земли, приблизилось к вертолету на расстояние трех метров, зависло под машиной, а затем стремительно скрылось.

Пилоты наблюдали за ним через приборы ночного видения и увидели, как он разделился на две части, после чего из-за ускорения скрылся из виду меньший объект. Мы ненадолго преследовали его, но затем отстали, не сумев угнаться за его скоростью. Высокопоставленный американский разведчик

Военные видели еще несколько оранжевых шаров, роящихся во всех направлениях на фоне горы. Световое шоу длилось несколько минут, после чего погасло. Подоспело подкрепление в виде истребителей. Участники операции несколько раз меняли позицию, следуя указаниям штаба о вновь обнаруженных радарами объектах. Загадочным шарам всякий раз удавалось скрываться от погони. Когда закончилось топливо, военные вернулись на базу и обсудили произошедшее.

«После этих наблюдений мы были практически безмолвны. Затем я зашел в оперативный центр для краткого разбора полетов, после чего поехал домой», — рассказал разведчик. Зеленые шары на сверхсекретной базе в Нью-Мексико Активность НЛО задокументирована вблизи ядерных или оружейных объектов, таких как Сандия, Лос-Аламос, Пантекс и другие. Один документ особенно заинтересовал уфологов. Он поступил от Программы специальных вооружений Вооруженных сил (AFSWP), прямого преемника «Манхэттенского проекта».

Интересно «Манхэттенский проект» — кодовое название программы США по созданию ядерного оружия. Его запустили 1942 году совместно с учеными из Великобритании, Германии и Канады.

В отчете на 116 страниц описаны 209 случаев наблюдения зеленых шаров, дисков и огненных шаров вблизи военной базы на сверхсекретном объекте в Сандии, штат Нью-Мексико в период с 1948 по 1950 годы. Они маневрировали, исчезали из поля зрения, пропадали или взрывались.

В некоторых районах, где пролетали эти НЛО, военные обнаружили следы медного порошка и направили их на анализ. В более поздние годы эти материалы легли в основу проекта Grudge по расследованию аналогичных случаев на других военных объектах. Случай на озере Гурон На видео от 12 февраля 2023 года Национальная гвардия ВВС США сбила НЛО над озером Гурон. Инфракрасная камера на борту Истребитель F-16C, действовавшего в зоне ответственности Северного командования, засняла момент наведения и удара по шарообразному объекту. Эта операция широко освещалась в СМИ, так как произошла после обнаружения сбившегося с курса китайского метеозонда над побережьем Южной Каролины. Назревал международный скандал. Действовавший тогда президент США Джо Байден обвинил Китай в нарушении международного права, а замглавы МИД КНР Се Фэн заявил об ухудшении отношений между странами.

Американские и канадские военные сбили еще несколько неопознанных объектов, пока Байден не сделал официальное заявление об их безобидности. Аппараты не вели разведку и принадлежали частным компаниям. НЛО над Pantex Министерство энергетики США отчиталось об обнаружении НЛО возле подконтрольных предприятий. Среди них стратегически важный завод Pantex, который является ключевым объектом по производству ядерного оружия для американской и британской армии.

Предприятие базируется в Техасе. Когда именно над его территорией засекли неопознанный объект, не сообщается. В отчет вошло лишь улучшенное изображение с радиолокационной вышки наземного наблюдения. Многие из видеороликов запечатлели столкновения, произошедшие в зоне ответственности CENTCOM в период с 2018 по 2023 год, в том числе над Персидским заливом. На одном из видеороликов показано место крушения НЛО. Было бы интересно изучить материальные остатки после этого крушения.