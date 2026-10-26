Диетолог Соломатина предупредила об опасности глинтвейна при простуде

Глинтвейн при простуде с повышенной температурой может навредить организму и затянуть выздоровление. Об этом «Абзацу» рассказала диетолог Елена Соломатина.

«В теплом виде алкоголь и сахар всасываются быстрее, резко повышая уровень глюкозы. Сначала сосуды расширяются, а затем происходит спазм со скачком давления», — объяснила Соломатина.

По ее словам, напиток противопоказан беременным, кормящим, людям с психическими недугами, инсулинорезистентностью, язвой ЖКТ, болезнями печени и поджелудочной железы, а также при избыточном весе.

Диетолог добавила, что глинтвейн не поможет при заболеваниях с температурой: алкоголь даст лишнюю нагрузку, и организму будет сложнее бороться с инфекцией. Нагретый мед может стать токсичным, а обилие специй и фруктов способно вызвать аллергические реакции.

Ранее актер Александр Морозов рассказал «Абзацу», что единственный способ преодолеть алкогольную зависимость — полностью отказаться от спиртного.