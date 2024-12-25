Пассажиры загоревшегося в Анталье Superjet подали в суд на пилотов

Шестеро пассажиров, летевшие рейсом Сочи — Анталья авиакомпании «Азимут», подали иск к пилотам. Их обвинили в преднамеренной аварии ради страховой компенсации, сообщил турецкий телеканал Oda TV .

Борт SSJ-100 загорелся во время посадки в Турции. Пассажиров эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал. Благодаря оперативной работе спасателей пожар быстро потушили.

По данным телеканала, за полтора месяца до ЧП лайнеру «угрожал пожар». Адвокат истцов попросил суд предоставить документы по страховке лайнера, а также данные черного ящика и отчеты о техобслуживании и безопасности на борту.

Причиной жесткой посадки в авиакомпании назвали непрогнозируемый сдвиг ветра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. «Азимут» пообещал выплатить пассажирам рейса Сочи — Анталья в качестве компенсации по 100 тысяч рублей.