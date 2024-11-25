«Азимут» выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам рейса в Анталью

«Азимут» выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам рейса Сочи — Анталья, закончившегося жесткой посадкой самолета, в счет возмещения потерь. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Порядок выплат до пассажиров довели в индивидуальном порядке.

Самолет Sukhoi Superjet 100 грубо приземлился в аэропорту Антальи, и у него загорелся двигатель. Пилот сумел остановить воздушное судно в 150 метрах от аэропортовой пожарной части, в результате чего спасатели сумели быстро потушить возгорание. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

После происшествия пассажиры вынуждены были провести в турецком аэропорту всю ночь.