Стала известна причина жесткой посадки российского самолета в Анталье

Причиной жесткой посадки прилетевшего из Сочи самолета Sukhoi Superjet 100 стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании «Азимут».

Перевозчик уточнил, что борт летел по установленным параметрам, отклонений не было.

«Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе», — заявили в пресс-службе.

Огонь потушили через несколько минут после приземления самолета. Авиакомпания компенсирует потери пассажирам.

«В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании <…> „Азимут“ произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей», — отметил перевозчик.

Ранее страховщики оценили ущерб «Азимута» от пожара на борту. По их данным — это два-три миллиарда рублей, ведь компания полностью потеряла судно, починить его невозможно.

ЧП с самолетом случилось 24 ноября. Во время посадки у Superjet загорелась задняя левая турбина. Пилот остановил борт в 150 метрах от пожарной части, поэтому спасатели быстро прибыли и потушили огонь.